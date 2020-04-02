وزير الشؤون الإسلامية يوافق على مشاركة 68 من مشايخ والدعاة في برامج إعلامية توعوية

وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تكليف 68 من المشايخ والدعاة للمشاركة في اللقاءات التلفزيونية والإذاعية بالقنوات السعودية الرسمية والخاصة، ضمن التعاون المشترك مع وزارة الإعلام؛ تحقيقاً لرسالة المملكة السامية في خدمة العمل الإسلامي والدعوة إلى الله، وسعياً لتفعيل دور الدعاة في التوعية، وابث الوعي الإسلامي وفق المنهج الوسطي المعتدل.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن ترشيح هذا العدد من المشايخ للمشاركات الإعلامية بمختلف القنوات السعودية، جاء بناء على ما أجازته اللجنة المختصة بالوزارة وفق ضوابط ولوائح وضعتها للمشاركات الإعلامية تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، مشيرا إلى أن الوزارة فتحت آفاق التعاون بشكل أكبر مع وزارة الإعلام حاليا لما للإعلام المرئي والمسموع من دور محوري مؤثر، وسعة انتشار في أوساط المجتمع، مضيفاً أن اللجنة المختصة بالوزارة اختارت نخبة لمشايخ ودعاة معروفين بحبهم وإخلاصهم لولاة أمرهم ووطنهم وإخوانهم المواطنين والمقيمين وجميع المسلمين، وممن يمتازون بسلامة المنهج مما يسهم في غرس القيم الإسلامية النقية وبناء مجتمع واع ملتف حول قيادته يعتز ويفخر بمنجزات بلاده ويساهم في البناء والمحافظة على النسيج الاجتماعي.

وأضاف وزير الشؤون الإسلامية، أن الوزارة ستنوع مشاركاتها الإعلامية في التوعية والإرشاد في مختلف البرامج التلفزيونية والإذاعية بالقنوات والإذاعات السعودية الرسمية والخاصة، من خلال هذا العدد من المشايخ والدعاة، حيث أعدت خطة إعلامية على مدار العام لتكون مشاركتها فاعلة وتحقق الأهداف المرجوة في بناء مجتمع متماسك، والعمل على ترسيخ وتعزيز اللحمة الوطنية والقيم الإسلامية الأصيلة، مقدما شكره وتقديره لوزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ على هذا التعاون الطيب الذي يجسد حرص الجميع على العمل في كل ما من شأنه مصلحة الوطن وفق توجيهات ولاة الأمر سائلاً الله أن يوفق الجميع لخدمة دينه وإعلاء كلمته، وأن يكشف عن بلادنا وجميع بلاد الدنيا الوباء والبلاء.