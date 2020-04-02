أرامكو التجارية تساهم بمليوني دولار لدعم جهود مكافحة كورونا بالمملكة

ساهمت شركة أرامكو للتجارة التابعة لشركة أرامكو السعودية، بمبلغ إجمالي قدره مليونا دولار أمريكي لصندوق الوقف الصحي التابع لوزارة الصحة لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا كوفيد 19.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أرامكو للتجارة إبراهيم البوعينين «من المهم أن تستمر الشركات والأفراد خلال هذه الأوقات العصيبة في التضامن لمواجهة هذا الوباء، وأن هذه المبادرة تأتي استشعارًا بالمسؤولية الوطنية ورغبةً في مؤازرة جهود وزارة الصحة السعودية، وتقديرًا لعمل أبطال القطاع الصحي الذين يعملون على مدار الساعة لضمان سلامة شعبنا ومجتمعنا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن هذا الوباء العالمي ينتشر بشكل سريع، فإننا واثقون من أن حكومتنا الرشيدة تتخذ إجراءات غير مسبوقة للحد من آثار هذه الجائحة».

وأضاف قائلًا «بالرغم من أن تأثير هذا الوباء على أعمال النفط والطاقة، فقد حافظت شركة أرامكو للتجارة كشركة تجارية عالمية على العمليات التجارية بنفس المستوى من الموثوقية لعملائنا، وذلك بالاستفادة من مكاتب الشركة العالمية في لندن وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة».

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