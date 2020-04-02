«أوضاع أسواق الطاقة» تتصدر اتصال ولي العهد والرئيس الأمريكي

جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم. اقرأ أيضا ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي

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