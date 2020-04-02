مطالبات بالقبض على شاب تحرش بالقاصرات ومتهم بالعنصرية

دشن رواد التواصل الاجتماعي وسما على موقع «تويتر» من أجل القبض على أحد الشباب نشر مقاطع فيديو، وهو يتحدث لفتيات قاصرات، بطريقة أثارت غضب المغردين.

من هو ذلك الشاب؟

هو شاب في العشرينات من العمر، أوضح بعض المغردين أنه يسكن بالرياض في حين قال آخرون إنه يسكن في الكويت، مطالبين الحكومة الكويتية بالقبض عليه وتوقيع عقوبة صارمة.

غضب عارم

أثارت مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، غضبًا واسعًا في السعودية بعدما ظهر فيها شاب يجري العديد من محادثات الفيديو الجريئة مع فتيات صغيرات السن.

وواجه الشاب العشريني اتهامات باستخدام إيحاءات جنسية بحديثه مع الفتيات، وذهب بعض المغردين لاتهامه بالتحرش الجنسي بشكل صريح ببعض الفتيات، وسط مطالب بالقبض عليه ومحاسبته.

متهم بالعنصرية

وظهر مقطع فيديو آخر لذلك الشاب؛ حيث تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين إياه بالعنصرية بعدما ظهر مع فتاتين إحداهما شقراء البشرة والأخرى سمراء، وتفوه بكلمات تسيء لكلتيهما، عبر تطبيق «تيك توك».

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وأوضح المغردون أن مقطع الفيديو يحتوي على جمل تثبت عنصريته، وهو ما زاد غضب المشاركين في الـ«هاشتاج».

تفاعل كبير على الـ«هاشتاج»

وتفاعل عدد كبير من المغردين على الـ«هاشتاج» حيث كتب أحدهم: «امسكوه امسكوه عنصري ملعون».

وأضاف آخر: «نبغاه يكمل حجر بالسجن، معًا لمكافحة العنصريين أمثال هالحثالة».

جدير بالذكر أن قانون للجرائم المعلوماتية، تتضمن فقراته وبنوده عقوبات مشددة على من يخالفون القوانين المحلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت بشكل عام، حيث تم القبض على العديد من المخالفين للقوانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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