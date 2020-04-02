بالفيديو.. دموع مربي حيوانات بالرياض تثير التعاطف بعد تسميم 14 كلبًا

تفاعل رواد التواصل الاجتماعي على موقع «تويتر» مع مقطع فيديو لأحد مربيين الحيوانات، وذلك بعد موت 14 كلبًا داخل منزله، حيث ذلك بمقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي.

تفاصيل نفوق 14 كلبًا

نشر زاهر سماك، أحد المهتمين بتربية الحيوانات وهو أحد المعروفين في ذلك المجال بمدينة الرياض، مقطع فيديو، وهو منهمر في البكاء بعد نفوق عدد من الكلاب التي يرعاها.

وكتب عبر حسابه: «إخواني اخواتي، اكتب لكم سطر هذه التغريدات، وأنا وسط انهيار ودموع لم تتوقف منذ الصباح على فقداني لمن انقذتهم وسهرت وتعبت وخاطرت بحياتي لأجلهم، أجدهم ممددين مقتولين أمامي بلا شفقة أو رحمة؛ بسبب رمي احد شياطين الإنس أطعمة مسممة من فوق السور».

وأضاف: «طلعت من الرياض وغادرتها وأخذتلهم حوش كبير يلعبون فيه بديراب اللي كلها مزارع وناس تربى مواشي وأغنام وإبل ومع ذلك ما خلصت من عيال الحرام».

تعاطف كبير مع مربي الحيوانات

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على موقع «تويتر» وذلك بعد انهيار سماك بالبكاء؛ حيث طالب البعض بالتحقيق في القضية ومحاسبة الجاني.

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وأوضح البعض أنه يجب عليه أن يتقدم ببلاغ رسمي، مستنكرين هذا الفعل المشين تجاه الحيوانات.

واستنكر آخر الفعل المشين قائلاً: «إذا كان هناك ازعاج للجيران وسبق أن كلموك كذا مره ولم تسمع منهم فأنت تتحمل جزءا من هذا الفعل المشين بحق هالكلاب، حاولت أقنع نفسي بأنه شخص جاي من الباب للطاقه وحط سم ومشى بس للأسف ما جت معي».

جدير بالذكر أن سماكا يظهر أحيانًا في وسائل الإعلام للحديث عن الحيوانات وعلاقته بها وكيفية التعامل معها.

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