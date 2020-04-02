فيديو | المتحدث الأمني: مخالفات منع التجول.. فردية

دعت وزارة الداخلية، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجمعات يتم رصدها، ممن يخالفون أمر منع التجول، الصادر ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وأكدت أن جميع المخالفات التي رصدت فردية والمجتمع في التزام عال بتطبيق قرار منع التجول.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي اليوم بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، نحث الجميع على الالتزام بالعزل الصحي الذاتي والتباعد الاجتماعي؛ لأن الخروج خارج نقاط منع التجول، لن يكون إلا في الحالات الضرورية القصوى فقط، داعيا كل من يرصد مخالفات إلى إبلاغ وزارة الداخلية على الرقم «999».

من جانبه كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الخميس، عن آخر حصيلة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المملكة. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليومي، تسجيل 21 وفاة، و165 إصابة جديدة، وأن إجمال الحالات المسجلة 1885 حالة، بينما بلغت حالات التعافي 64 حالة جديدة، ترفع العدد الإجمالي إلى 328 حالة.

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