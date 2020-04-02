وزارة الصحة: تسجيل 21 حالة وفاة.. و165 إصابة جديدة بكورونا

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الخميس، عن آخر حصيلة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المملكة، وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليومي، تعافي 64 حالة جديدة، ترفع العدد الإجمالي إلى 328 حالة.

ونبه المتحدث إلى أن "المملكة تسجل أعدادًا منخفضة مقارنة بالعديد من الدول بسبب الإجراءات التي اتخذتها"، وشدد على أن "التراخي في الالتزام بالتعليمات يزيد أعداد الإصابة بفيروس كورونا"، وقال إن "التباعد الاجتماعي يمثل فرصة أعلى لحماية الأفراد من الفيروس".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن "المدن التي لم يصل لها الفيروس عليهم الانتباه والحذر"، وإن "جميع الجهات الحكومية سخرت خدماتها للمجتمع لحمايتهم من كورونا".

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الخميس، عن آخر حصيلة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المملكة. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليومي، تسجيل 21 وفاة، و165 إصابة جديدة، وأن إجمال الحالات المسجلة 1885 حالة، بينما بلغت حالات التعافي 64 حالة جديدة، ترفع العدد الإجمالي إلى 328 حالة.

ونبّه المتحدث إلى أن "المملكة تسجّل أعدادًا منخفضة مقارنة بعديد من الدول بسبب الإجراءات التي اتخذتها"، وحذّر من أن "التراخي في الالتزام بالتعليمات يزيد أعداد الإصابة بفيروس كورونا". وقال إن "التباعد الاجتماعي يمثّل فرصة أعلى لحماية الأفراد من الفيروس".