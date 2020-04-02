بالفيديو.. «عاجل» ترصد تطبيق قرار منع التجول بشوارع الرياض

أجرت «عاجل» جولة في شوارع مدينة الرياض الرئيسية من شمالها إلى جنوبها، بعد الساعة الثالثة عصرًا، وقت تطبيق منع التجول.

ولاحظت «عاجل»، خلال جولتها، سيادة الهدوء والنظام بشوارع العاصمة؛ حيث تواجدت دوريات أمنية بالشوارع الجانبية والرئيسية بشكل مكثف، وكان أفراد تلك الدوريات من مختلف الرتب العسكرية.

كما تواجدت سيارات الهلال الأحمر، والشاحنات التي تنقل البضائع إلى مراكز التسوق.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت- اليوم الخميس- 4 خطوات لتطبيق قرار منع التجول طوال اليوم في مكة المكرمة والمدينة المنورة طوال اليوم (24 ساعة)، مع استمرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه تقرر ما يلي:

أولًا: يكون منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى (24) ساعة يوميًا، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر. ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، وذلك حسبما ورد في الأمر الملكي الكريم رقم 45942 وتاريخ 8 / 8 / 1441 هـ.

ثانيًا: يُسمح - في أضيق نطاق - لسكان أحياء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا، كما يُسمح للراغبين في استخدام الخدمات البنكية وأجهزة الصراف الآلي وفق آلية تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي؛ بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.

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وأهابت وزارة الداخلية بالجميع، أن يكون الخروج للكبار وفي الحالات الضرورية فقط، حرصًا على عدم تعريض الأطفال لأسباب انتقال العدوى.

ثالثًا: منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية.

رابعًا: قصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للمشار إليهم في البند «ثانيًا» على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين، استخدام خدمات التوصيل السريعة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية، وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

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