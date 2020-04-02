إزالة مخطط عشوائي بمساحة 800 ألف م2 بمكة

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية وإدارة الخدمات العامة بالتعاون مع الجهات الأمنية، 5 أراض محاطة بعقوم و300 قطعة مبترة و16 حظيرة أنعام بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية ومراقبة الممتلكات العامة. وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، أن الفرق الرقابية تمكنت من إزالة التعديات بالمنطقة بمساحة إجمالية بلغت 800,000 متر مربع كانت عبارة عن مخطط عشوائي، مؤكدا أن حملات إزالة التعديات مستمرة بمتابعة المشرف العام على البلديات الفرعية المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، الذي وجه بالعمل على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية بالعاصمة المقدسة، للحد من الظواهر السلبية، مشددا على أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات على الممتلكات العامة.



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