انطلاق حملة مجتمع واعٍ في الجوف



تحت رعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، انطلقت حملة «مجتمع واعٍ» بالمنطقة، والتي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجمعيات الخيرية والجهات التطوعية، وتهدف إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا . ويشارك في الحملة مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة وجمعية الجوف للخدمات الطبية، وجمعية سمح، وجمعية ديم الصحية، وفرع جمعية الشيخ سليمان الراجحي الخيرية، وبإشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نايل بن عبدالعزيز الرويلي، أن اللجنة الخاصة بالحملة التي تم تشكيلها ستنفذ أعمالها عبر 3 اتجاهات هي «الصحي والإغاثي والطبي»، كما ستعمل على إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة لأبناء المنطقة والمقيمين فيها، للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أن المبادرات ستشمل جميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة حسب أولويات الاحتياج لضمان وصول هذه الخدمات للمحتاجين، والمساهمة في التوعية والعمل المجتمعي.

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