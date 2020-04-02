إغلاق 5 محلات مخالفة ببارق

أغلقت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة 5 مطاعم مخالفة من خلال جولة رقابية قام بها المراقبون الصحيون على المراكز التجارية والمطاعم والبوفيهات وحلقات الخضار والفواكه في المحافظة ومركز ثلوث المنظر. وأسفرت الجولات عن رصد 9 مخالفات صحية تم إنذار المخالفين ومجازاتهم عليها حسب الأنظمة واللوائح، وتم إغلاق محلين لعدم تطبيق الاشتراطات الوقائية من الفيروس، و3 محلات لمخالفتها الاشتراطات الصحية. من جانب آخر، تمت إزالة البسطات العشوائية المخالفة ومصادرة الخضار المعروضة عليها من قبل مراقبي البلدية في مركز ثلوث المنظر، ضمن جهود البلدية الرقابية.



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