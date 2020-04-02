وفاة شخص وإصابة 5 في انهيار جدار فيلا تحت الإنشاء

تسبب انهيار جدار فيلا تحت الإنشاء بحي القيروان بالرياض في وفاة شخص وإصابة 5 آخرين. وأوضح متحدث الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، أن غرفة التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض تلقت بلاغا الساعة العاشرة صباحا يفيد بانهيار جدار فيلا تحت الإنشاء بحي القيروان، وبوصول فرق الدفاع المدني إلى الموقع انتشلت 5 مصابين، وحالة وفاة، وتم نقل جميع الحالات عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى.



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