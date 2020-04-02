السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تطلق مبادرة بحثية لمواجهة فيروس "كورونا"



الرياض 9 شعبان 1441 الموافق 2 أبريل 2020 واس.

أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة البحث العلمي مبادرة تمويل الأبحاث الموجهة والهادفة إلى استثمار القدرات البحثية لمنسوبي الجامعة في إيجاد حلول علمية تسهم في علاج جائحة فيروس (

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لمواجهة الحد من الإصابة بالفيروس أو تفشى العدوى به، حيث تسهم هذه المبادرة في توظيف البحث العلمي لمواجهة الجائحة وتخصيص ميزانية تمويل برنامج البحوث الموجهة العلمية لعام ٢٠٢٠ لتمويل عدد من المشروعات البحثية المبتكرة التي تُبرز جهود المملكة العربية

وفي هذا الشأن أوضحت عميدة البحث العلمي الدكتورة خلود بنت سعد المقرن أن الأبحاث ستتوجة في مسارات متعددة مثل بناء شراكات بحثية لتطوير لقاح للفيروس، وابتكار أو تطوير طرق للفحوص المخبرية لتشخيص الإصابة بالفيروس، وابتكار أو تطوير تطبيقات ذكية لرصد وتتبع المصابين والمخالطين، وكذلك تطوير طرق للتخلص من المخلفات غير الآمنة وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للمرض على المجتمع.

كما بينت المقرن أنه بالإمكان التعاون مع الباحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية شريطة أن يكون الباحث الرئيس من منسوبي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أو منسوبي التشغيل الذاتي بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي.

وأشارت إلى أن مخرجات هذه المشاريع البحثية ستنشر في مجلات علمية مصنفة تحوي حلولا علمية للكشف والوقاية من الفيروس وتقييم آثاره على المجتمع، إضافة إلى تحويل الأبحاث التي تحوي ابتكارا وبراءات اختراع أو تطوير لمنتجات صناعية إلى قيمة اقتصادية.

ودعت عميدة البحث العلمي منسوبي الجامعة من الباحثين والمهتمين بالتقديم على هذه المبادرة التي تستمر لمدة 12 شهراً، ودعم المشروع الواحد يتراوح من 60 ألفا إلى 120 ألف ريال، وذلك ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق الخامس من شهر أبريل 2020 ولمدة أسبوعين من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالأبحاث الموجهة:

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18:55ت م

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الرياض 9 شعبان 1441 الموافق 2 أبريل 2020 واس.أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة البحث العلمي مبادرة تمويل الأبحاث الموجهة والهادفة إلى استثمار القدرات البحثية لمنسوبي الجامعة في إيجاد حلول علمية تسهم في علاج جائحة فيروس ( كورونا المستجد كوفيد - 19) والحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.يأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لمواجهة الحد من الإصابة بالفيروس أو تفشى العدوى به، حيث تسهم هذه المبادرة في توظيف البحث العلمي لمواجهة الجائحة وتخصيص ميزانية تمويل برنامج البحوث الموجهة العلمية لعام ٢٠٢٠ لتمويل عدد من المشروعات البحثية المبتكرة التي تُبرز جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة هذا الوباء.وفي هذا الشأن أوضحت عميدة البحث العلمي الدكتورة خلود بنت سعد المقرن أن الأبحاث ستتوجة في مسارات متعددة مثل بناء شراكات بحثية لتطوير لقاح للفيروس، وابتكار أو تطوير طرق للفحوص المخبرية لتشخيص الإصابة بالفيروس، وابتكار أو تطوير تطبيقات ذكية لرصد وتتبع المصابين والمخالطين، وكذلك تطوير طرق للتخلص من المخلفات غير الآمنة وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للمرض على المجتمع.كما بينت المقرن أنه بالإمكان التعاون مع الباحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية شريطة أن يكون الباحث الرئيس من منسوبي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أو منسوبي التشغيل الذاتي بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي.وأشارت إلى أن مخرجات هذه المشاريع البحثية ستنشر في مجلات علمية مصنفة تحوي حلولا علمية للكشف والوقاية من الفيروس وتقييم آثاره على المجتمع، إضافة إلى تحويل الأبحاث التي تحوي ابتكارا وبراءات اختراع أو تطوير لمنتجات صناعية إلى قيمة اقتصادية.ودعت عميدة البحث العلمي منسوبي الجامعة من الباحثين والمهتمين بالتقديم على هذه المبادرة التي تستمر لمدة 12 شهراً، ودعم المشروع الواحد يتراوح من 60 ألفا إلى 120 ألف ريال، وذلك ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق الخامس من شهر أبريل 2020 ولمدة أسبوعين من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالأبحاث الموجهة: [email protected] ، ولمزيد من المعلومات وللاطلاع على نماذج التقديم يرجى زيارة موقع عمادة البحث العلمي: https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/Research/Pages/albhothmoghh.aspxء//انتهى//18:55ت م0151

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