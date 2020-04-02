السعودية اليوم / غرفة جازان تفعل خدمة ” أبشر ” لتفعيل حسابات المشتركين في بوابة الخدمات الإلكترونية



جيزان 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 ابريل 2020 م واس

فعلت غرفة جازان التحقق الإلكتروني لتفعيل حسابات المشتركين في بوابة الخدمات الإلكترونية عن طريق ” أبشر ” بالربط فيما بينهما ، وذلك ضمن مبادرات "متكاتفون ياوطن" لتقديم الخدمات الإلكترونية المختلفة عن بعد .

وأوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواكبة التحولات الرقمية التي تشهدها المملكة وحرصاً من الغرفة على التحديث والتطوير وإتاحة جميع الخدمات لمنتسبيها بشكلٍ يسير وآمن يضمن سرعة الإنجاز والأداء.

وأكد أنه بإمكان جميع منتسبي غرفة جازان تفعيل إشتراكهم بالبوابة الإلكترونية عن طريق خدمة " أبشر " عن بعد دون الحاجة إلى توقيع نموذج التفعيل أو الحضور لمقر الغرفة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للغرفة ‬⁩https://eservices.jazancci.org.sa/#/Login

عن طريق التحقق بالربط مع وزارة الداخلية والاستفادة من خدمات البوابة الالكترونية بشكلٍ مباشر

وغيرها من الخدمات التي تسعى الغرفة لمواكبة تطور بيئة الأعمال في المملكة وتسهيل إجراءات رجال وسيدات وريادي الأعمال بمنطقة جازان.

// انتهى //

18:20ت م

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