السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 2386 حالة



إسلام آباد 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا في باكستان اليوم أنه لا تزال 2248 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي، منها 9 حالات في وضع حرج.

وأضاف أنه يوجد من إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان 922 حالة في إقليم البنجاب، و761 حالة في إقليم السند، و276 في إقليم خيبر بختونخواه، و169 حالة في إقليم بلوشستان، و187 في إقليم جلجت بلتستان، و 9 حالات في إقليم كشمير الحرة و62 حالة في منطقة العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.

// انتهى //

18:12ت م

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إسلام آباد 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 2386 حالة، توفيت منها 32 حالة، وتماثلت للشفاء 107 حالات.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا في باكستان اليوم أنه لا تزال 2248 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي، منها 9 حالات في وضع حرج.وأضاف أنه يوجد من إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان 922 حالة في إقليم البنجاب، و761 حالة في إقليم السند، و276 في إقليم خيبر بختونخواه، و169 حالة في إقليم بلوشستان، و187 في إقليم جلجت بلتستان، و 9 حالات في إقليم كشمير الحرة و62 حالة في منطقة العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.// انتهى //18:12ت م0133

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