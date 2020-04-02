السعودية اليوم / الحكومة الأردنية: ندخل محطة حاسمة في معركة احتواء كورونا



عمّان 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

أكدت الحكومة الأردنية دخولها اليوم في محطة مهمة وحاسمة في معركتها لاحتواء فيروس

وأوضح وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة أن هذين الأسبوعين كانا في غاية الأهمية في جهود محاصرة الوباء، والتوعية بخطورته، وحشد وتوجيه طاقات الدولة البشرية ومواردها تجاه هذا الهدف المركزي.

وشدد خلال إيجاز صحفي اليوم على أن المعركة ضد الوباء لم تنته بعد، وتتطلب بعض الإجراءات الإضافية والضرورية والمتعلقة بحركة المواطنين، حتى نضمن سرعة محاصرة الوباء، وبما يمكّننا من الخروج من حالة الحظر تدريجيا.

وحذر الوزير الأردني من بثّ الإشاعات والأخبار الكاذبة والمعلومات غير الدقيقة بكل أشكالها، مشددا على أن الأجهزة الأمنيّة لن تتهاون في تعقّب من يروّج لأيّ إشاعة أو مقطع صوتي أو فيديو يتضمّن معلومات كاذبة أو ادعاءات غير صحيحة.

// انتهى//

18:11ت م

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عمّان 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأكدت الحكومة الأردنية دخولها اليوم في محطة مهمة وحاسمة في معركتها لاحتواء فيروس كورونا المستجد بعد أن تستكمل غداً 14 يوماً من حظر التجول.وأوضح وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة أن هذين الأسبوعين كانا في غاية الأهمية في جهود محاصرة الوباء، والتوعية بخطورته، وحشد وتوجيه طاقات الدولة البشرية ومواردها تجاه هذا الهدف المركزي.وشدد خلال إيجاز صحفي اليوم على أن المعركة ضد الوباء لم تنته بعد، وتتطلب بعض الإجراءات الإضافية والضرورية والمتعلقة بحركة المواطنين، حتى نضمن سرعة محاصرة الوباء، وبما يمكّننا من الخروج من حالة الحظر تدريجيا.وحذر الوزير الأردني من بثّ الإشاعات والأخبار الكاذبة والمعلومات غير الدقيقة بكل أشكالها، مشددا على أن الأجهزة الأمنيّة لن تتهاون في تعقّب من يروّج لأيّ إشاعة أو مقطع صوتي أو فيديو يتضمّن معلومات كاذبة أو ادعاءات غير صحيحة.// انتهى//18:11ت م0132

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