السعودية اليوم / فرع وزارة الإسكان بنجران يعزز إجراءاته الوقائية لمكافحة فيروس كورونا



نجران 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

نفذ فرع وزارة الإسكان بنجران بالتعاون مع صحة المنطقة اليوم، حملة توعوية عن كيفية الوقاية من فيروس

واستهدفت الحملة المشتركة الموظفين والعاملين بالمشروع ،لتعريفهم بكيفية الوقاية من

// انتهى //

17:53ت م

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نجران 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسنفذ فرع وزارة الإسكان بنجران بالتعاون مع صحة المنطقة اليوم، حملة توعوية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بحضور المدير العام لفرع وزارة الإسكان بنجران المهندس مانع محمد الصقور، وذلك بمشروع الإسكان للوحدات السكنية بجوار الجامعة.واستهدفت الحملة المشتركة الموظفين والعاملين بالمشروع ،لتعريفهم بكيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد ، واتباع وسائل النظافة للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمحافظة على غسل اليدين بالطريقة الصحيحة ، والتقيد بالمسافات الآمنة مع الآخرين، والبعد عن التجمعات البشرية، إلى جانب إجراء فحص بصري لهم، وتزويدهم بالكمامات والمعقمات للحفاظ على سلامتهم، إضافة إلى إرشادهم بالإجراء الصحي الصحيح والمتبع في حال الاشتباه بإصابة أحد العاملين بالفيروس بعزل المريض فوراً للحفاظ على سلامة الجميع ، والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم ٩٣٧.// انتهى //17:53ت م0130

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