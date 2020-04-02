السعودية | اتصال هاتفي بين ولي العهد والرئيس الأمريكي ناقش أوضاع أسواق الطاقة في العالم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:31 مساءً, 2 أبريل 2020 م المناطق - واس جرى اتصال هاتفي اليوم بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم.

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