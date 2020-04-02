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إغلاق مخزن للمعقمات المخالفة داخل منزل سكني في بقيق

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باشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنطقة الشرقية بمشاركة وزارة التجارة والجهات الأمنية رصد بلاغ عن منزل سكني يخزن معقمات بلغت ٨٨ عبوة مخالفة، و 243 ألف منتج تجميلي في ظروف تخزين سيئة في مدينة بقيق، وتم إغلاق الموقع واستدعاء المالك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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