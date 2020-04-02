شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مخزن للمعقمات المخالفة داخل منزل سكني في بقيق والان نبدء بالتفاصيل

باشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنطقة الشرقية بمشاركة وزارة التجارة والجهات الأمنية رصد بلاغ عن منزل سكني يخزن معقمات بلغت ٨٨ عبوة مخالفة، و 243 ألف منتج تجميلي في ظروف تخزين سيئة في مدينة بقيق، وتم إغلاق الموقع واستدعاء المالك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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