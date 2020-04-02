شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات إلكترونية تراقب أسعار الخضار والفواكه بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

وجه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان بوضع شاشات إلكترونية داخل السوق المركزي للخضار والفاكهة ، تتضمن قائمة عرض أسعار الخضار والفواكه الواردة إلى السوق.

في ظل ما تشهده المملكة من وفرة في المخزون للمواد الغذائية والخضار والفواكه، وفي ظل أزمة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ولمراقبة الأسعار بشكل يومي وتطمين المواطنين والمقيمين بأن الوضع متابع بشكل دقيق.

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وبين أمين منطقة الجوف أن الشاشة تعرض أسعار المنتجات الزراعية بسعر الجملة لحماية المستهلكين، وخطوة تمهد للتعاون مع الجهات المختصة بالمنطقة للحد من التفاوت بأسعار المحاصيل الزراعية.

وأفاد الشرعان أنه يمكن للجميع الاطلاع بكل شفافية على الأسعار بشكل يومي لجميع المنتجات الزراعية، وتحدّث بشكل يومي من قبل الدلّالين المعتمدين بإشراف من قبل إدارة الأسواق بالأمانة، مع التشديد على الرقابة الصحية والجولات المستمرة وفحص الخضار بمختبر سلامة الأغذية بشكل منتظم ومستمر على جميع المنتجات بالكشف الصحي على الخضار والفواكه وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

ودعت أمانة منطقة الجوف الجميع لالتعاون والإبلاغ عن الملاحظات بالتواصل مع مركز خدمة العملاء 940 الذي يعمل على مدار الساعة أو من خلال رفع البلاغات عن طريق تطبيق بلدي "940" المخصص للأجهزة الذكية.