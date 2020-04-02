محمد بن مسعود - الدمام - بلغت نحو 21% قفزت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو 21% بعدما دعت السعودية لاجتماع طارئ لدول تحالف "أوبك+"، الذي يضم مجموعة منتجين من داخل منظمة "أوبك" وخارجها.

وبحلول الساعة 17:50 بتوقيت موسكو، جرى تداول مزيج "برنت" عند 30.15 دولار للبرميل بزيادة نسبتها. أسعار النفط أوبك+ النفط 02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 06:06 PM Advertisements بلغت نحو 21% بعد دعوة السعودية لاجتماع طارئ لتحالف "أوبك".. قفزة هائلة في أسعار النفط بعد دعوة السعودية لاجتماع طارئ لتحالف "أوبك".. قفزة هائلة في أسعار النفط قفزت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو 21% بعدما دعت السعودية لاجتماع طارئ لدول تحالف "أوبك+"، الذي يضم مجموعة منتجين من داخل منظمة "أوبك" وخارجها.

وبحلول الساعة 17:50 بتوقيت موسكو، جرى تداول مزيج "برنت" عند 30.15 دولار للبرميل بزيادة نسبتها. الكلمات المفتاحية ، بعد دعوة السعودية لاجتماع طارئ لتحالف "أوبك".. قفزة هائلة في أسعار النفط ،

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