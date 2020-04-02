، "الشلهوب": بادروا بالإبلاغ عن التجمعات خارج "منع التجول" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن الخروج يجب حصره في الضرورة القصوى.. لمنع تفشي الوباء

دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم الخميس، إلى الإبلاغ عن التجمعات خارج وقت "منع التجول"، متوعدًا بتطبيق العقوبات على المخالفين.

وناشد الجميع ضرورة التقيد والالتزام بالأنظمة والتعليمات بعدم الخروج خارج وقت منع التجول إلا للضرورة القصوى، لضمان سلامة الجميع وإنجاح الخطط الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.

وقال "الشلهوب" خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة: ردًا على ما لوحظ مؤخرًا من وجود تجمعات خارج وقت منع التجول في بعض المواقع، نؤكد أن كافة الجهات في الدولة تحث على الالتزام بالعزل الصحي الذاتي والتباعد الاجتماعي حتى في وقت فترة عدم منع التجول.

وأضاف: الخروج في وقت عدم "منع التجول" يكون للحالات القصوى والضرورية جدًا، ومع ذلك يوجد هناك من يخالف الأمر.

ودعا "الشلهوب" كل من يرصد أو يلاحظ تلك المخالفات إلى الإبلاغ عبر تطبيق "كلنا أمن" أو بالاتصال على رقم "999 " في كافة مناطق المملكة ورقم "911" في منطقة مكة المكرمة، لاتخاذ اللازم.