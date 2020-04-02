محمد بن مسعود - الدمام - جرى اتصال هاتفي اليوم بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم. اتصال هاتفي بين ولي العهد والرئيس الأمريكي ناقش أوضاع أسواق الطاقة في العالم وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-02 جرى اتصال هاتفي اليوم بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم. 02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 05:37 PM Advertisements اخر تعديل 02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 05:53 PM جرى اتصال هاتفي اليوم بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم. ، اتصال هاتفي بين ولي العهد والرئيس الأمريكي ناقش أوضاع أسواق الطاقة في العالم ،

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