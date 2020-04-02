شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يتوقع حالة ممطرة على معظم مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني حالة ممطرة تؤثر على معظم مناطق المملكة وتستمر لعدة أيام. توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني حالة ممطرة تؤثر على معظم مناطق المملكة وتستمر لعدة أيام. وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" أبشروا بحالة ممطرة من السبت تحت المتابعة الحرارة المسجلة "4" من عصر اليوم الخميس أجواء حارة على معظم المناطق معتدلة على الشمالية والمرتفعات غ : ج أعلى حرراة المبرز -الشرقية" 38 ". وأضاف الحصيني :" أقلها في أبها "20" مكة "34" والرياض " 36 "والمدينة " 35 "والدمام " 32 "درجة مئوية باقي المدن ".

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