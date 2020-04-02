شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم نزول قطرات دم وإفرازات قبل الحيض بيوم أو يومين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان عضو هيئة كبار العلماء سابقًا والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، حكم نزول قطرات دم بسيطة وإفرازات قبل الحيض بيوم أو يومين.

وقال الخثلان في مداخلة هاتفية ببرنامج " سؤال على الهاتف " عبر إذاعة القرآن الكريم:" نزول نقط من الدم قبل الدةرة بيوم أو يومين لا تأخذ حكم الحيض ".

وأوضح الخثلان:" الحيض في اللغة يعني السيلان ولابد أن يكون الدم الخارج من المرأة دم يسيل "، مبينا :" لا تأخذ أحكام الحيض هذه المرأة التي تري نقط دم قبل الحيض بيوم ".