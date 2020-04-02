شكرا لمتابعة خبر عن أعراض إصابة طفلِك بالتوحد وطريقة التعامل معه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نشر مجلس الضمان الصحي، معلومات عن مرض التوحد، وهو اضطراب النمو العصبي الذي يتصف بما يلي: ضعف التفاعل الاجتماعي، والتواصل اللفظي وغير اللفظي، تصرفات سلوكية مقيدة ومتكررة.

وأكد أنه من المهم في التشخيص أن تصبح الأعراض واضحة قبل أن يبلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات، موضحًا أن أسباب التوحد ترجع أسباب التوحد إلى عاملين أساسين.

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وأفاد بأن تلك العوامل هي عوامل جينية وراثية حيث يكون يكون لدى الطفل من خلال جيناته قابلية للإصابة بالتوحد، وعوامل خارجية كملوثات البيئة مثل المعادن السامة كالزئبق أو التعرض للالتهابات.

أما أعراض مصاب التوحد فهي: نشاطاته واهتماماته وألعابه محدودة، يحب الروتين والتعلق بأشياء محددة، ضعف التواصل الاجتماعي في العلاقات الاجتماعية وعدم التعامل مع مشاعر الآخرين بالشكل المطلوب، ضعف الناحية اللغوية، ضعف في التعبير أو تأخر الكلام.

وأشار إلى أنه يتم التواصل مع طفل التوحد، بخطوات وهي : نادي باسمه واجعله ينتيه إليك تماما، تحدث إلى الطفل بلغة مبسطة، لا تعده بوعود قد لا تستطيع الوفاء بها، لا تستخدم ألفاظ سخرية وتهكم معهم، امنحه مزيدا من الوقت لاستيعاب المعلومات السمعية، استخدم وسائل بصرية قوية لرفع مستوى استيعابهم.