شكرا لمتابعة خبر عن جلسة افتراضية لمجلس الشورى الاثنين المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعتزم مجلس الشورى عقد جلساته القادمة افتراضيًا عن بعد، حيث ستبدأ أولى هذه الجلسات يوم الاثنين المقبل.

وجاء قرار المجلس بذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية الهادفة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

ومن المقرر أن تقوم الأمانة العامة بالمجلس بعمل الترتيبات اللازمة لذلك، كما سيتم تحديد جدول الأعمال الخاص بالجلسة القادمة.