شكرا لمتابعة خبر عن الإعلان عن صفحة جديدة خاصة بتحديثات إصابات كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن صفحة جديدة خاصة بتحديثات الإصابة بـ فيروس كورونا في المملكة.

وتضمنت الصفحة، عدد الحالات التي أصيبت في المملكة ومواقعها، وكذلك الحالات التي شُفيت والتي تُوفيت ومواقعهم، ورسم بياني بإجمالي الحالات على مستوى المملكة.

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ويمكن الإطلاع على الصفحة من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا .

و أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 165 إصابة جديدة بالفيروس المستجد كوفيد 16 ، وشفاء 64 حالة ، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في المملكة 328 حالة ، وإجمالي المصابين 1885 حالة ، بينما بلغ عدد المتوفين 21 متوفي رحمهم الله .