شكرا لمتابعة خبر عن أمير جازان يُقرر إلغاء إدارتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم عددا من القرارات، بإجراء تنظيمات هيكلية وإدارية بديوان الإمارة، تنفيذا لما صدر عن مجلس الوزراء مؤخرا .

وتضمنت القرارات إلغاء إدارتين عامتين، مع انتقال اختصاصاتها وموظفيها إلى إدارات أخرى، حيث تم إلغاء الإدارة العامة للمتابعة بالكامل، ونقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل في الجهاز، وفحص الشكاوى إلى وحدة المراجعة الداخلية والتي ترتبط بسمو أمير المنطقة، واستحداث إدارة الشؤون القانونية ونقل التحقيقات الأولية التي تكشف عنها الرقابة إليها ويكون ارتباطها بسمو أمير المنطقة، ونقل مراقبة انتظام الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية المرتبطة بالإدارة العامة للشؤون الادارية والمالية.

Advertisements

وألغيت الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، واستحداث إدارة الموارد البشرية ونقل النشاط المتعلق بتطوير الموارد البشرية اليها ، وترتبط بالإدارة العامة للشؤون الادارية والمالية، ونقل التطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي، إذ جاء في القرارات إنشاء وحدة إدارية جديدة بمسمى "إدارة التميز المؤسسي"؛ ويكون ارتباطها بالإدارة العامة للشؤون الادارية والمالية .

كما أصدر سمو أمير منطقة جازان قرار بتكليف كلا من : الموظف شوقي بن علي عثاثي مدير الإدارة الشؤون القانونية الموظف توفيق بن محمد لبينة مديرا لإدارة تطوير الموارد البشرية الموظف سلطان بن عبدالله حمدي مديرا لوحدة التميز المؤسسي.

وعبر الموظفون المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ولسمو نائبه، على هذه الثقة لما فيه تطوير وتنظيم آلية العمل بديوان الامارة وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله ، سائلين المولى عزوجل التوفيق لخدمة الدين والوطن والمواطن.