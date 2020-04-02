شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 243 ألف منتج تجميلي مخالف في منزل بالشرقية (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): باشرت الجهات المعنية، بلاغًا عن منزل سكني يُخزن معقمات بلغت 88 عبوة مخالفة و243 ألف منتج تجميلي في مدينة بقيق بالمنطقة الشرقية. باشرت الجهات المعنية، بلاغًا عن منزل سكني يُخزن معقمات بلغت 88 عبوة مخالفة و243 ألف منتج تجميلي في مدينة بقيق بالمنطقة الشرقية. وضبط فرق هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة والجهات الأمنية، المنزل وتم إغلاقه واستدعاء المالك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. Advertisements

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