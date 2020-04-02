بالفيديو.. إيقاف مواطن أحضر "حلاقًا" إلى منزله

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): استمرارًا لمخالفات الأشخاص للإجراءات الإحترازية وجلب حلاقين إلى منازلهم، ضبطت الجهات الأمنية مواطن أحضر عامل حلاقة إلى منزله. استمرارًا لمخالفات الأشخاص للإجراءات الإحترازية وجلب حلاقين إلى منازلهم، ضبطت الجهات الأمنية مواطن أحضر عامل حلاقة إلى منزله. ووثّق مقطع فيديو، وجود كافة أدوات الحلاقة داخل حقيبة العامل في منزل المواطن، وقد تم إيقاف الأخير. ونشرت "صدى" عدد من الوقائع لحلاقين يذهبون إلى المنازل لممارسة تلك المهنة، وقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهم، ومنهم ثلاثة مشاهير.

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