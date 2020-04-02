شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية: إحالة مجموعة من الأشخاص إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقهم (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، أنه تم إحالة مجموعة من الأشخاص للنيابة العامة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقهم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن الإجراءات التي تم اتخاذها تمنع انتشار فيروس كورونا، مشددًا على الالتزام بالعزل الصحي الذاتي والبقاء في المنازل والتباعد حتى في فترة عدم منع التجول.

وأكد أن جميع المخالفات التي رصدت فردية والمجتمع في التزام عالي بتطبيق قرار منع التجول.

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وأعلنت وزارة الداخلية، عن بدء منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى ( 24 ) ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 165 إصابة جديدة بالفيروس المستجد كوفيد 16 ، وشفاء 64 حالة ، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في المملكة 328 حالة ، وإجمالي المصابين 1885 حالة ، بينما بلغ عدد المتوفين 21 متوفي رحمهم الله .

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