شكرا لمتابعة خبر عن هروب عامل حوّل أحد ممرات بناية إلى صالون حلاقة بالدمام (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

باشرت الجهات المختصة في الدمام، واقعة قيام حلاق بتحويل ممر أحد البنايات السكنية إلى موقع لممارسة مهنة الحلاقة.

وأبلغ أحد المواطنين، عن الحلاق حيث لاذ العامل بالقرار فور وصول المراقبين، لكن تم الاستدلال على الصالون وإغلاقه وبالعمل على إتخاذ الإجراءات النظامية.

يذكر أن ممارسة مهنة الحلاقة يُخالف الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونشرت "صدى" عدد من الوقائع لحلاقين يذهبون إلى المنازل لممارسة تلك المهنة، وقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهم، ومنهم ثلاثة مشاهير.

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