شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الصحة": تسجيل 165 حالة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة قبل قليل تسجيل 165 إصابة جديدة بالفيروس المستجد كوفيد 16 ، وشفاء 64 حالة .

وبلغ إجمالي عدد المتعافين في المملكة 328 حالة ، وإجمالي المصابين 1885 حالة ، بينما بلغ عدد المتوفين 21 متوفي رحمهم الله .

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن هذه الحالات بينها حالتين ارتبطتا بالسفر وحالات أخرى نتيجة المخالطة الإجتماعية ، وتم وضع الحالتين القادمتين من السفر بحمد الله منذ بداية قدومهما في العزل الصحي المناسب ، كما تم وضع المخالطين في الحجر الصحي كإجراء استباقي ، وفقاً للإخبارية .

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وأضاف أن الحالات توزعت كالآتي : 48 حالة في مكة المكرمة ، 46 حالة في المدينة المنورة ، 30 حالة في جدة ، 9 حالات في الخفجي ، 9 حالات في الرياض ، 6 حالات في خميس مشيط ، و5 حالات في القطيف ، 4 حالات في الدمام ، والظهران 4 حالات ، وفي ابها حالتين ، ورأس تنورة ، الخبر ، واحد رفيدة وبيشة حالة واحدة لكل منهم .

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم فرض حظر كلي على المدينة المنورة ومكة المكرمة على مدار 24 ساعة حتى إشعا آخر وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار الفيروس .