شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك تدعو المستوردين إلى سرعة تصحيح بياناتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت الجمارك عملائها من المستوردين إلى سرعة تصحيح البيانات الجمركية المخالفة، محذرة من عقوبات تطال من يتخلف عن تصحيح البيانات.

ونوهت بأن الفترة المحددة لتلقي طلبات التصحيح ستنتهي في 30 يونيو المقبل، مشيرة إلى إمكانية تأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تُستوفَ سابقًا خلال تلك الفترة.

وأضافت أنه في حال عدم تصحيح البيانات، فسيتعرض المخالف لعقوبات، قد تصل إلى للحبس أو الغرامات، داعية المستوردين إلى الإطلاع على تفاصيل مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية المخالفة من خلال الرابط التالي : أضغط هنا