شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك تدعو المستوردين إلى سرعة تصحيح بياناتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):دعت الجمارك عملائها من المستوردين إلى سرعة تصحيح البيانات الجمركية المخالفة، محذرة من عقوبات تطال من يتخلف عن تصحيح البيانات.
ونوهت بأن الفترة المحددة لتلقي طلبات التصحيح ستنتهي في 30 يونيو المقبل، مشيرة إلى إمكانية تأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تُستوفَ سابقًا خلال تلك الفترة.
وأضافت أنه في حال عدم تصحيح البيانات، فسيتعرض المخالف لعقوبات، قد تصل إلى للحبس أو الغرامات، داعية المستوردين إلى الإطلاع على تفاصيل مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية المخالفة من خلال الرابط التالي : أضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك تدعو المستوردين إلى سرعة تصحيح بياناتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.