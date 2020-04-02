شكرا لمتابعة خبر عن الأمن العام يكشف خطوات الإعترض على مخالفات منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن الأمن العام اليوم الخميس استقبال طلبات الإعتراض على مخالفات منع التجول عبر منصة " أبشر " . أعلن الأمن العام اليوم الخميس استقبال طلبات الإعتراض على مخالفات منع التجول عبر منصة " أبشر " . وأوضح الأمن العام طريقة الإعتراض من خلال اتباع الخطوات التالية : 1- تسجيل الدخول للخدمات الإلكترونية . 2- الدخول على قائمة خدماتي " خدمات عامة " . Advertisements 3- الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات " نظام الرسائل والمعلومات الإلكترونية . 4- تسجيل اسم الموضوع وتدوين بيانات الإعتراض برسالة . 5- تحديد المنطقة التي وقعت فيها المخالفة . 6- تعبئة حقول البيانات المطلوبة " الجهة الموجهة إليها الإعتراض " "لجان النظر في مخالفات منع التجول " ، ورفع المرفقات إن وجدت .

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