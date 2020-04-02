شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير نجران يهنئ المتعافين من فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): وثق مقطع فيديو تهنئة سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران للمتعافين من المصابين بفيروس كوفيد 19 . وثق مقطع فيديو تهنئة سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران للمتعافين من المصابين بفيروس كوفيد 19 . وأظهر الفيديو أمير نجران في اتصال مرئي بمشاركة مدير عام الشؤون الصحية بالإنابة ، لتهنئة المتعافين والإطمئنان على صحتهم . وقدم المتعافين وبينهم مقيمين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والمسؤولين بالمملكة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم ، متمنيين انتهاء الأزمة قريباً .

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