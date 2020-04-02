شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصحة تكلف موظفيها بالعمل بالمرافق الصحية المتواجدين بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت وزارة الصحة تكليف موظفيها الذين تعذر وجودهم بمقار عملهم الأساسي ومتواجدين بمناطق أخرى بالعمل بالمرافق الصحية بالمناطق المتواجدين بها.

ووجهت الوزارة المديريات لتنفيذ القرار، وذلك في تعميم أصدره وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن بن عبدالله العبيان، أكد فيه أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.

وتابع التعميم بانه نظرا لوجود بعض الموظفين من منسوبي الصحة في مناطق بعيدة عن مقار أعمالهم الأساسية، إما بسبب الإجازة أو نحوه، ولوجود تعليمات تمنع انتقال المواطنين بين مناطق المملكة فيصرح لهم بالعمل في مناطق تواجدهم.