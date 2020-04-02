ارتفاع حصيلة وفيات واصابات كورونا في السعودية

ارتفعت حصيلة الوفيات والاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المملكة السعودية بعد تسجيل 5 حالات وفاة و165 اصابة جديدة اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 5 حالات وفاة.

ووصل إجمالي عدد المصابين إلى 1885 مصابا، في حين توفي بالفيروس 21 شخصا فقط، بحسب موقع روسيا اليوم.

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وقالت الوزارة إنه تم تسجيل شفاء 64 حالة من فيروس كورونا لتصل حالات التعافي إلى 328.

وأضافت أن معظم المصابين بكورونا في السعودية وضعهم الصحي مستقر ويتلقون الرعاية المناسبة.

جدير بالذكر أن السعودية أعلنت فرض حظر التجوال على مدى 24 ساعة يوميا في جميع أرجاء مكة المكرمة والمدينة المنورة اعتبارا من يوم الخميس 2 أبريل وحتى إشعار آخر.