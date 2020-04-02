وزارة الصحة تعلن 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا .. التفاصيل

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس 2 أبريل 2020 عن تسجيل 165 حالة إصابة جديدة و عدد حالات الشفاء 64 حالة و عدد حالات الوفاة الجديدة 5 حالات و الحالات الجديدة تم تسجيلها بحسب المدن التالية :-

مكة المكرمة ٤٩

المدينة المنورة ٤٦

جدة ٣٠

الخفجي ٩

الرياض ٩

خميس مشيط ٦

القطيف ٥

الدمام ٤

الظهران ٤

أبها ٢

رأس تنورة ، الخبر ، أحد رفيدة ، بيشة حالة لكل منطقة





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