وجه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بعقد جلسات مجلس الشورى القادمة "افتراضيًا" عن بعد، ابتداءً من جلسات الاثنين القادم في الساعة العاشرة صباحًا.
ونوه المجلس لأعضائه بالتواجد في الجلسات اعتبارًا من صباح الاثنين القادم عبر الاتصال الإلكتروني عن بعد، وتعمل الأمانة العامة بالمجلس على استكمال الترتيبات اللازمة وتحديد جداول أعمال الجلسات وما يرتبط بها من بنود.
وتأتي هذه الخطوة ضمن التدابير الاحترازية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
كانت هذه تفاصيل خبر الشورى يقرر عقد جلساته «عن بعد».. والبداية الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.