الشورى يقرر عقد جلساته «عن بعد».. والبداية الاثنين المقبل

وجه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بعقد جلسات مجلس الشورى القادمة "افتراضيًا" عن بعد، ابتداءً من جلسات الاثنين القادم في الساعة العاشرة صباحًا.

ونوه المجلس لأعضائه بالتواجد في الجلسات اعتبارًا من صباح الاثنين القادم عبر الاتصال الإلكتروني عن بعد، وتعمل الأمانة العامة بالمجلس على استكمال الترتيبات اللازمة وتحديد جداول أعمال الجلسات وما يرتبط بها من بنود.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التدابير الاحترازية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".