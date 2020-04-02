إجراءات احترازية بمجمع طباعة المصحف الشريف للوقاية من كورونا

اتخذت الأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ إجراءات وقائية حفاظًا على سلامة العاملين فيه من عدوى فيروس كورونا. وتتم أعمال التعقيم والتنظيف في جميع الأقسام والوحدات التقنية والأجهزة ومرافق ومكونات المجمع دوريًّا, تنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ وذلك ضمن التدابير الوقائية التي تُطبِّقها الوزارة في جميع المنشآت والجهات التابعة لها. اقرأ أيضًا: السديس لمسؤولي «شؤون الحرمين»: التزموا بتطبيق الإجراءات الاحترازية

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