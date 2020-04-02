الجوازات تحسم موقف العمالة المنزلية من الإعفاء المالي للوافدين

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، أن إقرار الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخ 20 مارس وحتى 30 يونيو 2020م، لا يتضمن «العمالة المنزلية».

وذكرت الجوازات -عبر حسابها بتويتر- أن الإعفاءات التي صدرت لا تشمل العمالة المنزلية، موضحة أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة، سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

جاء ذلك ردًّا على سؤال مواطن عن أن لديه سائقًا خاصًّا سافر لبلاده وانتهت تأشيرة العودة وكذلك إقامته، فهل يشمله الإعفاء المالي من عدمه.

وأكدت الجوازات أن الإعفاء من المقابل الماليّ يتم على الوافدين من المهن التجارية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 20 مارس 2020 وحتى 30 يونيو 2020، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم «آليًّا» لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

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