السعودية اليوم / منظمة الإيسيسكو تطلق مشروعًا لمساعدة الدول الأعضاء في تصنيع المطهرات بتكلفة منخفضة



الرباط 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) مشروعًا لتقديم الدعم الفني والمادي لعدد من الدول الأعضاء في المنظمة لإنشاء وحدات مصغرة وتدريب أفراد المجتمعات المحلية على تصنيع المنتجات المطهرة بتكلفة منخفضة.

وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم، أن هذا المشروع الذي يدخل في إطار التزامها بدعم الجهود لمواجهة انعكاسات جائحة فيروس

وأشارت المنظمة إلى أنها ستعمل في المرحلة الأولى من هذ المشروع، مع السلطات والشركاء المعنيين في جمهورية مالي، ليتم توسيع المشروع ليشمل بلدانا أخرى من العالم الإسلامي خلال الأيام المقبلة حسب احتياجات تلك البلدان، مبرزة أنها ستظل تتابع عن كثب انعكاسات تفشي الفيروس على الأوضاع التربوية والعلمية والثقافية في الدول الأعضاء، وتُزودها تباعا بأنجع السبل لدعم جهودها وفق ما يستجد من تطورات.

// انتهى //

17:04ت م

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الرباط 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) مشروعًا لتقديم الدعم الفني والمادي لعدد من الدول الأعضاء في المنظمة لإنشاء وحدات مصغرة وتدريب أفراد المجتمعات المحلية على تصنيع المنتجات المطهرة بتكلفة منخفضة.وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم، أن هذا المشروع الذي يدخل في إطار التزامها بدعم الجهود لمواجهة انعكاسات جائحة فيروس كورونا ، يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية النظافة في مواجهة خطر الإصابة وأيضًا لتعزيز الصناعات الحرفية بوسائل جديدة متطورة، مع ما يوفر ذلك من فرص عمل لعدد من المواطنين، وتقوية قدرات المجتمعات المحلية لإنتاج مواد تساعد في منع تفشي الفيروس.وأشارت المنظمة إلى أنها ستعمل في المرحلة الأولى من هذ المشروع، مع السلطات والشركاء المعنيين في جمهورية مالي، ليتم توسيع المشروع ليشمل بلدانا أخرى من العالم الإسلامي خلال الأيام المقبلة حسب احتياجات تلك البلدان، مبرزة أنها ستظل تتابع عن كثب انعكاسات تفشي الفيروس على الأوضاع التربوية والعلمية والثقافية في الدول الأعضاء، وتُزودها تباعا بأنجع السبل لدعم جهودها وفق ما يستجد من تطورات.// انتهى //17:04ت م0112

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