السعودية اليوم / ارتفاع وفيات فيروس كورونا في هولندا إلى 1339 حالة



أمستردام 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

سجلت هولندا اليوم ارتفاع بعدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس

وقال المعهد الهولندي للصحة العامة إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع بنسبة ثمانية في المئة ليصل إلى 14697 حالة.

// انتهى //

17:03ت م

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أمستردام 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسسجلت هولندا اليوم ارتفاع بعدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بواقع 166 حالة ليبلغ إجمالي الوفيات 1339 حالة.وقال المعهد الهولندي للصحة العامة إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع بنسبة ثمانية في المئة ليصل إلى 14697 حالة.// انتهى //17:03ت م0111

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