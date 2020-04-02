السعودية اليوم / زامبيا تعلن أول وفاة بفيروس كورونا



لوساكا 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

سجلت زامبيا اليوم 3 حالات إصابات جديدة بفيروس

وأفاد وزير الصحة في زامبيا تشيتالو تشيلوفيا أن الحالات الثلاث الجديدة انتقلت لهم العدوى من أشخاص سافروا إلى الخارج.

// انتهى //

15:55ت م

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لوساكا 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسسجلت زامبيا اليوم 3 حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 39 حالة.وأفاد وزير الصحة في زامبيا تشيتالو تشيلوفيا أن الحالات الثلاث الجديدة انتقلت لهم العدوى من أشخاص سافروا إلى الخارج.// انتهى //15:55ت م0108

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