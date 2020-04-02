السعودية اليوم / أمانة عسير تغلق منشأتين تجاريتين خالفتا الإجراءات الاحترازية



أبها 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

أغلقت أمانة منطقة عسير،أمس منشأتين تجاريتين ، بسبب مخالفتهما للإجراءات الاحترازية و الوقائية للحد من انتشار فيروس ‫

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الإغلاق جاء بعد رصد العديد من المخالفات منها عدم اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية الضرورية للحفاظ على صحة المتسوقين من انتشار وباء

وأشار الحميدي إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاماً تجاه المخالفين وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها ، حيث تم إغلاق تلك المنشأتين احترازياً.

// انتهى //

15:55ت م

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أبها 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأغلقت أمانة منطقة عسير،أمس منشأتين تجاريتين ، بسبب مخالفتهما للإجراءات الاحترازية و الوقائية للحد من انتشار فيروس ‫ كورونا المستجد "كوفيد19".وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الإغلاق جاء بعد رصد العديد من المخالفات منها عدم اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية الضرورية للحفاظ على صحة المتسوقين من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وعدم التطهير والتعقيم للمكان، إضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات ، وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية ، و منها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق بجانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق.وأشار الحميدي إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاماً تجاه المخالفين وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها ، حيث تم إغلاق تلك المنشأتين احترازياً.// انتهى //15:55ت م0107

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