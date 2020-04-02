

المدينة المنورة 9 شعبان 1441هـ الموافق 2 إبريل 2020م واس

رصدت وكالة الأنباء

"واس " وقفت على مدى توفر المخزون العلاجي الكافي من الأدوية وغيرها من المستلزمات الصحية , وتطبيق الصيدليات للإجراءات الاحترازية المتمثلة في التعقيم والتطهير المستمر و العمل مع خدمة التوصيل السريع عبر تطبيقات الأجهزة الذكية خلال فترة منع التجول علي مدى ٢٤ ساعة بالمدينة المنورة.

// انتهى //

15:52ت م

0102



المدينة المنورة 9 شعبان 1441هـ الموافق 2 إبريل 2020م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية أثناء جولتها اليوم، وفرة الأدوية والمستلزمات الصحية والطبية كالأدوية والمعقمات والمواد الاستهلاكية الأخرى في الصيدليات بالمدينة المنورة، وتطبيقها لجميع التعليمات الواردة من الجهات الصحية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وكل ما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين."واس " وقفت على مدى توفر المخزون العلاجي الكافي من الأدوية وغيرها من المستلزمات الصحية , وتطبيق الصيدليات للإجراءات الاحترازية المتمثلة في التعقيم والتطهير المستمر و العمل مع خدمة التوصيل السريع عبر تطبيقات الأجهزة الذكية خلال فترة منع التجول علي مدى ٢٤ ساعة بالمدينة المنورة.// انتهى //15:52ت م0102

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / واس ترصد وفرة المستلزمات الطبية والصحية بصيدليات المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.