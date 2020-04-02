السعودية اليوم / المغرب تسجل وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا



الرباط 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

سجلت المغرب اليوم وفاة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية ان عدد الحالات المسجلة في المملكة المغربية ظل مستقرا عند 676 حالة، فيما وصل عدد المتعافين الى 26 شخصا.

// انتهى //

15:51ت م

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الرباط 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسسجلت المغرب اليوم وفاة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس الى 40 حالة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية ان عدد الحالات المسجلة في المملكة المغربية ظل مستقرا عند 676 حالة، فيما وصل عدد المتعافين الى 26 شخصا.// انتهى //15:51ت م0101

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