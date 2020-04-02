

نجران 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

هنأ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، المتعافين من فيروس

واستهل سموه حديثه بحمد الله أن منّ على المصابين بالشفاء العاجل، وعافاهم، وأن أنعم على هذه البلاد بقيادة سخرت كل الطاقات من أجل أمن وصحة وسلامة المواطن والمقيم، معربًا سموه عن شكره واعتزازه بأبطال الصحة المخلصين، الذين نذروا أنفسهم في هذا الظرف لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والمشتبه بإصابتهم.

وبعث الأمير جلوي بن عبدالعزيز برقيات للمتعافين، أعرب فيها عن سعادته بخروجهم من المستشفى، والحماس يملؤهم لمواصلة العطاء في خدمة الوطن وتوعية المجتمع.

من جهتهم، رفع المتعافون عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تلقوه من رعاية صحية كريمة، منذ فترة الاشتباه بالإصابة إلى ما بعد خروجهم من المستشفى.

//انتهى//

15:51ت م

0100



نجران 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسهنأ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، المتعافين من فيروس كورونا الجديد (كوفيد ١٩) بالمنطقة، في اتصال مرئي اليوم، بمشاركة المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة بالإنابة، الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، الذي كشف عن تعافي أغلب المصابين بالمنطقة، وخروجهم من المستشفى بصحة وعافية.واستهل سموه حديثه بحمد الله أن منّ على المصابين بالشفاء العاجل، وعافاهم، وأن أنعم على هذه البلاد بقيادة سخرت كل الطاقات من أجل أمن وصحة وسلامة المواطن والمقيم، معربًا سموه عن شكره واعتزازه بأبطال الصحة المخلصين، الذين نذروا أنفسهم في هذا الظرف لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والمشتبه بإصابتهم.وبعث الأمير جلوي بن عبدالعزيز برقيات للمتعافين، أعرب فيها عن سعادته بخروجهم من المستشفى، والحماس يملؤهم لمواصلة العطاء في خدمة الوطن وتوعية المجتمع.من جهتهم، رفع المتعافون عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تلقوه من رعاية صحية كريمة، منذ فترة الاشتباه بالإصابة إلى ما بعد خروجهم من المستشفى.//انتهى//15:51ت م0100

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة نجران يهنئ المتعافين من فيروس كورونا بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.